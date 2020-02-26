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Aydın'ın sultanları Fenerbahçe'ye boyun eğdi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 19.haftada Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı İstanbul'da karşılaştığı Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu.

26.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:34
Aydın'ın sultanları Fenerbahçe'ye boyun eğdi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 19.haftada Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı İstanbul'da karşılaştığı Opet'e 3-1 mağlup oldu.


Salon: Burhan Felek


Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen


Fenerbahçe Opet: Thompson, Bahar, Vargas, Robinson, Eda, Naz, Aylin, Melis, Ceren, Fatma, Dicle, İpar


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu, Balkestein, Planinsec, Meryem, Celeste, Selin Bihter, Erce, Semra, Cansu, Arelya, Ece, Hande


Setler: 21-25, 25-20, 25-16, 25-18


Süre: 108 dakika (27, 28, 26, 27) - AYDIN

Kaynak: İHA

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