Aydın, federasyon il temsilcisi olarak atandı
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Aydın, federasyon il temsilcisi olarak atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın, federasyon il temsilcisi olarak atandı

Yeni kurulan Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Aydın İl Temsilciliği'ne Ercan Aydın atandı.

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Yeni kurulan Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Aydın İl Temsilciliği'ne Ercan Aydın atandı.

Geçtiğimiz günlerde 5 derneğin bir araya gelmesi ile birlikte Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu kuruldu. Başkanlığını Mustafa Sunkur'un yaptığı Ayak Tenisi Federasyonun resmen faaliyete geçmesi ile birlikte, uluslar arası turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmenin önü açıldı.

Federasyonun kararı ile Merkez Hakem Kurulu üyeliğine getirilen futbol hakemi Ercan Aydın, aynı zamanda il temsilcisi olarak ta atandı.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Ercan Aydın yaptığı açıklamada, "Aydın ilimiz ve ilçelerinde Ayak tenisini hak ettiği yerlere getirmek için bütün gayretimizle çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Aydınımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ayak tenisi yaşlı, genç, kadın - erkek fark etmeksizin herkesin yapabileceği bir spor branşıdır. Türkiye'ye ve Aydın'a hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Aydın, federasyon il temsilcisi olarak atandı
Aydın, federasyon il temsilcisi olarak atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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