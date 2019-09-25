Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı

25.09.2019 18:10

2018 yılında tüm medya kuruluşlarını 893 milyon dolar karşılığında Demirören Grubu'na satan Aydın Doğan, şimdi de ünlü otelini satışa çıkardı.

2005'te mülkiyeti Emekli Sandığı'na ait olan, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli konumundaki Hilton İstanbul Bosphorus Oteli'ni Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 255,5 milyon dolara satın alan iş insanı Aydın Doğan, oteli satışa çıkardı.

BİRÇOK İŞ İNSANI OTELE TALİP OLDU

Konumu itibariyle yerli ve yabancı yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği 62 bin 337 metrekarelik alana kurulu Hilton için Doğan'ın, satın alım bedelinin çok üstünde bir rakam istediği belirtiliyor. Takvim'de yer alan habere göre, Yüksek rakama rağmen birçok iş insanının, İstanbul Harbiye'de bulunan dev tesisi almak için Doğan'la temasa geçtiği ve sıkı pazarlığa giriştiği öğrenildi.

OTELİN 500 ODASI BULUNUYOR

Temeli 1952'de atılan ve inşası 21 ayda tamamlanan otelde, tümü özel balkon ya da terasa sahip 500 oda yer alıyor.