Aydın'da incir üreticileri geçen yıla göre rekoltede yüzde 30 düşüş bekliyor
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Aydın'da incir üreticileri geçen yıla göre rekoltede yüzde 30 düşüş bekliyor

Aydın'da incir üreticileri geçen yıla göre rekoltede yüzde 30 düşüş bekliyor
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Ekonomi

Germencik Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili İbrahim Uyar, hava sıcaklıklarının çok yüksek olmasından dolayı incirde geçen seneye göre rekoltede yüzde 30 düşüş beklediklerini söyledi.

Germencik Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili İbrahim Uyar, hava sıcaklıklarının çok yüksek olmasından dolayı incirde geçen seneye göre rekoltede yüzde 30 düşüş beklediklerini söyledi.

Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının yüksekliğinden incir ağaçlarının etkilendiğini belirtti.

Mahsulleri almaktan çok ağaçlarını kurtarmak için uğraştıklarını kaydeden Uyar, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre rekoltede beklentimiz yüzde 30'un altında olacak. Ağaçlarda incir kalmadı. Üreticilerimiz incirden çok ağaçlarını kurtarma peşindeler. Ağacımı kurtarayım ki önümüzdeki yıllarda tekrar mahsul alayım düşüncesi içine girdiler. Kuraklık nedeniyle gölgede bile 45 derece olan sıcaklık, güneşte 50-55 derecelere çıkıyor. Bu yüzden çiftçilerimiz mahsul almayı bir kenara bıraktı. Önümüzdeki sene için ağaçlarımızı nasıl diri tutabiliriz düşüncesiyle sulamaya ve bunlarla ilgili işlemler yapmaya, alternatif üretmeye çalışıyorlar."

Uyar, üreticilerden incirin kilosunun geçen sene 20 ila 25 liradan alındığını dile getirerek, "Bu sene rekoltenin düşük olması sebebiyle biz üreticiler olarak fiyatları kilogram başı 35 lira seviyesinde bekliyoruz. İnşallah piyasaların ve hava şartlarının düzelmesiyle kaliteli incir olur ve 35 liradan satarız. Geçen seneki fiyatlar bu yıl üreticiyi mutlu etmez, zarar ettiler." diye konuştu.

İncir üreticilerinden Nizam Ayna da daha önce 2007 yılında böyle bir kuraklık gördüklerini belirterek, "Eskiden yağmurun incire zararı vardı. Hep korkuyorduk, yağmur yağmasın, incir bozulmasın diye. Şimdi dua ediyoruz yağmur yağsın. Yeter ki ağaçlarımız kurtulsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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