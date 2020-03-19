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Vestel Venüs, Aydın, Spor

Aydın Büyükşehir play-off mücadelesine başlıyor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Cumartesi günü Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak.

19.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:07
Aydın Büyükşehir play-off mücadelesine başlıyor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Cumartesi günü Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan play-off mücadelesinde çeyrek final serilerinin ilk maçları 21 Mart 2020 Cumartesi günü oynanacak.

Play-off'ta Eczacıbaşı Vitra ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı serideki ilk maçta Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda saat 15.00'da rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde maç seyircisiz oynanacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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