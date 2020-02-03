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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 3-1

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Süleyman Yalçın (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Balkestein (xxx), Planinsec (xxx), Meryem (xxx), Plak (xxx), Hazal Selin (xxx), Duygu (xxx), Bihter (xxx), Semra (xx), Arelya (xx), Erce (xx)NİLÜFER BELEDİYESPOR: Buse Ünal (xx), Rousseaux...

03.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:57
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 3-1

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Süleyman Yalçın (xx)

AYDIN : Balkestein (xxx), Planinsec (xxx), (xxx), Plak (xxx), Hazal Selin (xxx), Duygu (xxx), Bihter (xxx), Semra (xx), Arelya (xx), Erce (xx)NİLÜFER BELEDİYESPOR: Buse Ünal (xx), Rousseaux (xx), Sabriye (xx), Atkinson (xx), Humay (xx), Aybüke (xx), Buse Kayacan (xx), Aslı (x), Ceren (x), Merve İkbal (x)SETLER: 25-20, 17-25, 25-20, 25-19

SÜRE: 113 dakika (28, 28, 29, 28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14'üncü hafta mücadelesinde evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 17-25, 25-20 ve 25-19'luk skorlarla sona erdi.


Kaynak: DHA
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