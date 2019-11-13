Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

13.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:27

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR : Ecem (xx), Hazal (xx), Ezgi (xx), Plak (xx), Sobolska (x), Meryem (xx), Bihter (xx), Hande (x), Duygu (x), Semra (x)FENERBAHÇE OPET: Robinson (xxx), Eda (xxx), Naz (xxx), Mihajlovic (xxx), Bahar (xxx), Vargas (xxx), Aylin (xxx), Fatma (xx)SETLER: 20-25, 16-25, 23-25SÜRE: 90 dakika (26, 28, 36)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 16-25 ve 23-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip üst üste 3'üncü mağlubiyetini alarak 12 puanda kalırken Fenerbahçe ise toplamda 6'ncı galibiyetini alarak 18 puana ulaştı.

Kaynak: DHA

- Aydın