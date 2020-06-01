Ayder Yaylası'nda turizm sezonu tulumla açıldı
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Ayder Yaylası'nda turizm sezonu tulumla açıldı

Ayder Yaylası'nda turizm sezonu tulumla açıldıRİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan turizm işletmeleri yeniden hizmet vermeye başladı.

01.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:24

Ayder Yaylası'nda turizm sezonu tulumla açıldı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan turizm işletmeleri yeniden hizmet vermeye başladı. Yaylada sezon ilk gün tulum çalgıları eşliğinde başladı. Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı tutulan otel, pansiyon ve restoranlar bugün açıldı. Normalleşme süreci ile yeniden turizm işletmelerini açanlar, sosyal mesafeye göre masalarını dizayn etti, hijyen için önlemler alarak müşterilerini beklemeye başladı. Yaylada turizm sezonunun ilk gününde tulum eşliğinde yöresel çalgılar çalanlar, sezona 'merhaba' dedi.

Turizm işletmeciliği yapan Münire Özkan sezonu normalleşme ile birlikte açtıklarını belirterek 'Biz de yavaş yavaş işletmelerimizi açıyoruz. Ayder'de devam eden bir yol çalışması var, bu yol çalışmasının bitmesi ile beraber burası eski hareketli günlerine geri dönecek. Biz esnaflar olarak her türlü hazırlıklarımızı yaptık. Yaylamızın temiz havasından, manzarasından faydalanmak isteyen misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayız" dedi.

Sevilay Aydın ise "Normalleşme süreci ile beraber bizden istenen kuralları yerine getirdik, gerekli hazırlıklarımızı yaptık, misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz. Biz tabii ki bu süreçte gerekli kuralları harfiyen yerine getireceğiz, gelen misafirlerimizin de aynı duyarlılıkla hareket etmesini bekliyoruz. Çamlıhemşin'de bu süreçte hiçbir virüs vakasının görülmemesi tabii bizler için de olumlu bir durum. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile Ayder Yaylası'na gelebilirler, yaylamızın muhteşem manzarası ve temiz havasından istifade edebilirler? diye konuştu.

Safiye Subay da "Yeni dönemle ilgili olarak konulan kurallar çerçevesinde buradaki esnaflar hazırlıklarını tamamlıyorlar. Çamlıhemşin'de bugüne kadar herhangi bir virüs vakası olmadı, o yüzden de burada gönül rahatlığı ile misafirlerimizi ağırlayacağız. Bu kadar muhteşem bir manzaranın, temiz havanın olduğu yerde de zaten bir virüs barınmaz. Bizler de gerekli hijyen kurallarına uyarak, iş yerlerimizde dezenfektelerimizi yaparak misafirlerimizi ağırlamayı sürdüreceğiz? ifadelerini kullandı.

Ayder Yaylası'nda turizm sezonu tulumla açıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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