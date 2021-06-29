AYD'de başkan değişmedi
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AYD'de başkan değişmedi

AYD'de başkan değişmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Prof. Dr. Hüseyin Altaş Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi.

Prof. Dr. Hüseyin Altaş Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) 29 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 13. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2021-2023 dönemi Başkanlık görevine oy birliği ile yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi.

Pandemi süreci ve 2020 yılına yönelik değerlendirmelerinin ardından 2021 yılında sektör ve dernek olarak hedefleri hakkında da bilgi veren Altaş: "Pandemi ile mücadelede umuyoruz

sona geldik. Bundan sonra önümüzde odaklanmamız gereken güncel konular var. Yürürlükte olan Borçlar Kanunu, Ticari Gayrimenkul kiralamalarına ilişkin madde içermiyor. Ticari Gayrimenkul kiralama esaslarına ilişkin maddelerin Borçlar Kanunu'nda yer alması önümüzdeki dönemde öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alacak. Yine Perakende Kanununda da alışveriş merkezlerini de ilgilendiren önemli maddeler var. Alışveriş merkezleri 600 bin doğrudan, 3 milyon dolaylı istihdam ve 13,5 milyon metre kare kiralanabilir alanıyla büyük bir sektör. Sektörü olumsuz etkileyecek her gelişmenin birçok farklı sektörü de olumsuz etkileyeceğini unutmamak gerekiyor. 1 Temmuz itibariyle başlayacak normalleşme umuyoruz aynı zamanda hep birlikte ciro ve ziyaret sayılarını arttırmaya odaklanacağımız, tüm süreçlerin normal işlediği günlerin de başlangıcı olacak. Bizler alışveriş merkezi yatırımcıları ve yönetim kurulu olarak sektör dinamiklerine ve hassasiyetlerine şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birleştirici, uzlaştırıcı bir yaklaşımla katkıda bulunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Genel Kurul Toplantısında Türk Silahlı Kuvvetli, Mehmetçik Vakfı da vakfa katkılarından ötürü AYD'ye bir teşekkür plaketi sundu. Teşekkür plaketini TSK Mehmetçik Vakfı adına Emekli Kurmay Albay Yücel Keleş taktim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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