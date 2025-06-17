Ayçin Akyol neden yok, Ayçin Akyol voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

Ayçin Akyol neden yok, Ayçin Akyol voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?
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2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Ayçin Akyol neden yok, Ayçin Akyol voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Ayçin Akyol neden yok, Ayçin Akyol voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

AYÇİN AKYOL NEDEN YOK?

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul Etabı Kadrosu açıklandı!Dilay Özdemir , Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncularımız olarak kadroda yer alacaktır!" denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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