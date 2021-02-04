Ayakkabısı piyasaya çıkan basketbolcu Jeremy Lin, tarihe geçti

NBA G League takımlarından Santa Cruz Warriors forması giyen Jeremy Lin, Çin merkezli marka Xtep'in JLIN ONE'ı piyasaya sürmesiyle, kendi özel basketbol ayakkabısına sahip ilk Asyalı-Amerikalı oyuncu oldu.

Hong Kong merkezli bir Çinli spor malzemeleri üretim şirketi olan Xtep'in, bir süredir basketbol ayakkabısı piyasasına girmek istediği iddiaları ortaya çıkmıştı.

Bleacher Report'un "Unboxed" serisindeki bir videoda yer verdiği Lin, özel ayakkabısının birkaç farklı modelini sergilerken görüldü.

Altı farklı renk dizaynıyla çıkacak olan JLIN ONE, diğer JLIN ekipmanlarının yanı sıra Xtep'in web sitesinde bulunabiliyor. Şu sıralar Santa Cruz ile NBA G League bubble'ında yer alan Lin, NBA'e geri dönme yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

9 YIL BOYUNCA NBA'DE OYNADI

Jeremy Lin, 2010-2019 yılları arasında NBA'de Golden State Warriors, Houston Rockets ve Los Angeles gibi üst düzey ekiplerin formasını giydi.