Ayakkabıcı tamircilerinin başını kaşıyacak vakti yok
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Ayakkabıcı tamircilerinin başını kaşıyacak vakti yok

Ayakkabıcı tamircilerinin başını kaşıyacak vakti yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kademeli normalleşmeyle birlikte dükkanlarını açan ayakkabı tamircileri gelen yoğun talepten ötürü oldukça memnun.Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Ayakkabıcılar sokağında bulunan ayakkabı tamircileri, 17 günlük tam kapanmada dükkanlarını kapalı tutmuş, açanlar ise iş yapamamıştı.

Kademeli normalleşmeyle birlikte dükkanlarını açan ayakkabı tamircileri gelen yoğun talepten ötürü oldukça memnun.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Ayakkabıcılar sokağında bulunan ayakkabı tamircileri, 17 günlük tam kapanmada dükkanlarını kapalı tutmuş, açanlar ise iş yapamamıştı. 17 Mayıs itibariyle ülke genelinde uygulanan kademeli normalleşme ile dükkanlarını açan ayakkabıcı tamircileri son günlerde deyim yerindeyse başını kaşıyacak vakti yok. Tamirciler gelen yoğun talepten dolayı oldukça memnun. İşleri yoğun olan esnaflardan olan ayakkabıcı tamircisi İbrahim Aytaç, tam kapanmadan sonra işlerinin yüzde 50 oranda arttığını ifade etti. Aytaç, vatandaşların kapanma süresince dışarı çıkamadığını ve ellerinde tamir edilecek ayakkabı sayısının arttığını dile getirerek işlerinin yoğunluğunu bu duruma bağladı. Konuyla alakalı konuşan tecrübeli ayakkabı tamircisi İbrahim Aytaç, "İnsanlar 17 gün boyunca evde kaldı. Tamir edilecek ayakkabı ellerinde kalan vatandaşlar sokağa çıktığında sokağımızı doldu. İşlerimizin yoğunluğundan memnunuz. Uzun süre işlerimiz kesat geçti sıkıntılı bir süreçti ama şuan Allah'a şükürler olsun işlerimiz yaklaşık yüzde 50 oranında arttı. Bugünlerde sokağımızın o boş halinden eser yok. İnşallah böyle devam eder" diye konuşarak yoğunluktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Ayakkabıcı tamircilerinin başını kaşıyacak vakti yok
Ayakkabıcı tamircilerinin başını kaşıyacak vakti yok
Ayakkabıcı tamircilerinin başını kaşıyacak vakti yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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