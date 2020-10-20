Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok
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Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok

20.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:36

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, son antrenmanda yaşadığı sakatlıkla sarsıldı. Ayak bileğinden sakatlanan ve antrenmanı yarıda bırakan milli oyuncunun Celtic maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından bu yana gösterdiği performansla Avrupa'nın en formda birkaç oyuncusundan biri olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi.

İtalyan ekibi Milan'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'le oynayacağı maç öncesi yaptığı antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu idmanı yarıda bıraktı. Tesisleri koltuk değnekleriyle terk ettiği görülen Hakan'ın Celtic maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Akşam saatlerinde detaylı kontrollerden geçecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok

"YENİ SÖZLEŞME İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, milli oyuncunun sözleşme uzatıp uzatmayacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve "Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma takım için çok önemli üç futbolcu. Kulüp de zaten bunu biliyor ve yeni sözleşme için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin bu konuyu çözeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

26 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Milan formasıyla 7 maça çıkarken 4 gol ve 3 asist üretti.

Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok

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