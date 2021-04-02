Ay-Yıldızlı Takım'da golcü futbolcu Kenan Karaman da koronavirüse yakalandı

Milli Takımımız'ın ve Almanya İkinci Lig ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen forvet oyuncusu Kenan Karaman'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi. Oyuncunun durumunu açıklayan Alman kulübü, Kenan'ın Milli Takım'da koronavirüse yakalandığını da belirtti. Sportif Direktör Klaus Allofs, ülke maçlarına giden futbolcular için önlem alınması gerektiğini belirtti.

Dünya Kupası eleme maçlarında peş peşe koronavirüse yakalananan futbolcularımızın sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak Kenan Karaman'ın da yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

DARMSTADT MAÇINDA YOK

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Milli Takım'dan döndükten sonra Kenan Karaman'a uygulanan PCR testin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, Kenan Karaman'ın evinde karantinaya alındığı ve Fortuna Düsseldorf'un pazar günü Darmstadt 98'e karşı oynanacağı karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı.

MİLLİ TAKIMLAR RİSK

Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.