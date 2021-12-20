Evini toplarken yastık altında bulduğu kağıt parçası sayesinde dolar zengini oldu

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti olarak adlandırılan bölgesinde yaşayan bir adamın başına, ender rastlanacak bir olay geldi. Buna göre ismi açıklanmayan ve erkek olduğu belirtilen şahıs, evini toparlarken gördüğü X Sayısal Loto kuponlarını tekrar kontrol edince, 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 710 bin Dolar ) kazandığını öğrendi. Hemen alışverişteki karısına haber veren şahıs, yeni yıla milyoner olarak girmenin mutluluğunu yaşadı.

YILBAŞI HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Avustralya Kanal 9'daki habere göre, kimlik bilgileri açıklanmayan kişi, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'ın Blackwood bölgesindeki evinde, Noel ve yılbaşına hazırlık yapmak için bazı evrakları toparladığı sırada daha önceden oynadığı bir yığın sayısal loto kuponuna rastladı. Kazanıp kazanmadığını görmek için kuponları daha önceden kontrol ettiğini düşündüğünü ancak çöpe atmadan önce daha dikkatli baktığında X Sayısal Loto kuponlarından biriyle 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 710 bin Dolar ) kazandığını gördü.

"DIŞARI ATMAK ÜZEREYKEN KONTROL ETTİM"

Yeni yıl öncesi hayatının keşfini yaptığını söyleyen talihli adam, "Onları (kuponları) dışarı atacaktım ama sonra garanti olması için tekrar kontrol etmeye karar verdim. 1 milyon dolar kazandığımı gördüğümde buna inanmadım. 'Hayır, bu doğru olamaz' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

"EŞİM HABERİ ÖĞRENİNCE ÇILGINA DÖNDÜ"

Kazandığından emin olunca alışverişe giden karısını aradığını anlatan şanslı adam, "Eşim, market alışverişindeydi, kazandığımı doğrulatınca hemen onu aradım. Aklını kaçıracaktı, ağlıyor, tezahürat yapıyor ve çığlık atıyordu. Harikaydı." diye konuştu.

"YILI MİLYONER OLARAK BİTİRDİĞİME İNANAMIYORUM"

Bu kadar büyük bir parayı nasıl harcayacağı sorusuna adam, "İlk önce ev kredisini ödeyeceğim. Borçlarımızı ödeyeceğiz, bazı yatırımlarımız olacak ve geri kalanını gelecekteki emekliliğimiz için saklayacağız. Yılı, milyoner olarak bitirdiğime inanamıyorum" dedi.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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