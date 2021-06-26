Avrupa ve Yunan basketbolunun efsane ismi Vasillis Spanoulis emekli oldu
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Avrupa ve Yunan basketbolunun efsane ismi Vasillis Spanoulis emekli oldu

Avrupa ve Yunan basketbolunun efsane ismi Vasillis Spanoulis emekli oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa basketbolunun tecrübeli oyuncusu Vasillis Spanoulis, basketbolu bıraktığını duyurdu. Emeklilik kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıklayan Yunan oyuncu, "Zor bir karar ama üzücü değil. Basketbol bana yoğun anlar ve harika duygularla dolu eşsiz bir yolculuk yaşattı" ifadelerine yer verdi.

Avrupa ve Yunan basketbolunun önemli ismi 38 yaşındaki Vassilis Spanoulis emekli olduğunu açıkladı.

"BU AŞK SONSUZA KADAR REHBERİM OLACAK"

Yunan oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Zor bir karar ama üzücü değil. Basketbol bana yoğun anlar ve harika duygularla dolu eşsiz bir yolculuk yaşattı. O bana her şeyi verdi, ben de ona her şeyi verdim. Bunca yıldır yanımda olan herkese, başkanlara, antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve rakiplere kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum ama her şeyden önce tüm taraftarlara sevgileri için teşekkür etmek istiyorum. Bana her gün daha fazla çabalama gücü veren bu aşktı ve bu aşk sonsuza kadar rehberim olacak" ifadelerini kullandı.

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