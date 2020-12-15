Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Fevzi Şeker, vefat yıl dönümünde anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Fevzi Şeker, vefat yıl dönümünde anıldı

15.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:55
Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Fevzi Şeker, vefat yıl dönümünde anıldı

Türkiye Güreş Federasyonu, Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Fevzi Şeker'i vefat yıl dönümünde andı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Fevzi Şeker'i vefat yıl dönümünde andı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk güreşinin çok önemli isimlerinden Fevzi Şeker'i ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Fevzi Şeker, 15 Aralık 2011'de teknik direktörlüğünü yaptığı Güreş Milli Takımı'nın kampında, görevi başında kalp krizi geçirerek ahirete intikal etmişti. Avrupa şampiyonu Fevzi Şeker'i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk güreşine yaptığı hizmetleri asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun şampiyon." ifadeleri kullanıldı.

Fevzi Şeker'in biyografisi

1962 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Fevzi Şeker, 1974'te İstanbul Fatih Güreş Kulübünde güreşe başladı, İstanbul Tekel Spor Kulübü, Tofaş SAS Spor Kulübü, Simtel Spor Kulübü, İskenderun Demirçelik Spor Kulübünde güreş yapmaya devam etti.

1981yılında Kanada'nın Vancouver şehrinde 68 kiloda ümitler serbest stil kategorisinde dünya 3'üncüsü olan Fevzi Şeker, 1983'te Fas'ın Casablanca kentinde aynı kiloda yine serbest stil kategorisinde Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. Fevzi Şeker, aynı yıl Budapeşte'de aynı kilo ile Avrupa 2'nciliğine ulaşırken, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda ise serbest stil 68 kiloda 6. olmayı başardı.

1985'te Avrupa ikinciliği, 1987'de bir kez daha Akdeniz Oyunları'nda birincilik elde eden Fevzi Şeker, 1987 ve 1989'da Avrupa üçüncüsü oldu. Fevzi Şeker, 1990 yılında ise Polanya'nın Poznan kentinde 68 kiloda serbest stilde Avrupa şampiyonu olarak podyuma çıktı.

Fevzi Şeker, son olarak Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörlüğü yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

İlgili Haberler

Milli güreşçi Şerif Kılıç'tan gümüş madalya
Milli güreşçi Şerif Kılıç'tan gümüş madalya
İbrahim Çolak Avrupa Şampiyonu oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp tebrik etti
İbrahim Çolak Avrupa Şampiyonu oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp tebrik etti
İbrahim Çolak Avrupa Şampiyonu oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp tebrik etti
İbrahim Çolak Avrupa Şampiyonu oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp tebrik etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Serdar Ortaç Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Fevzi Şeker, vefat yıl dönümünde anıldı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:58:33. #1.14#
title