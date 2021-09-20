"Falcao gibi karşılanmak istiyoruz" demişti! Şampiyon takımımızın çağrısı karşılık buldu

Şampiyon Ampute Milli Takımımız, yurda döndü. Polonya'da oynanan final maçında güçlü İspanya'yı 6-0'la deviren sporcularımız, bugün yurda döndü. Teknik Direktör Osman Çakmak, "Van Persie'leri, Falcao'yu binler karşılamıştı. Aynısını görmek istiyoruz" demişti.

"GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ BUYDU"

Osman Çakmak, yurda indikten sonra şu açıklamayı yaptı: Biz inandık, Avrupa fatihi olduk. Görmek istediğimiz tablo buydu. Sporcularımız ne başardığını hissetsin istedik.

Haberler.com - Spor Haberleri