"Falcao gibi karşılanmak istiyoruz" demişti! Şampiyon takımımızın çağrısı karşılık buldu
Finalde İspanya'yı 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımız, yurda döndü. Teknik Direktör Osman Çakmak, sporseverleri havalimanına davet etmişti. Çakmak yurda döndükleri ilk anda yaptığı açıklamada, "Görmek istediğimiz buydu. Sporcularımız ne başardığını hissetsin istedik. Avrupa fatihi olduk" diye konuştu.
Şampiyon Ampute Milli Takımımız, yurda döndü. Polonya'da oynanan final maçında güçlü İspanya'yı 6-0'la deviren sporcularımız, bugün yurda döndü. Teknik Direktör Osman Çakmak, "Van Persie'leri, Falcao'yu binler karşılamıştı. Aynısını görmek istiyoruz" demişti.
"GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ BUYDU"
Osman Çakmak, yurda indikten sonra şu açıklamayı yaptı: Biz inandık, Avrupa fatihi olduk. Görmek istediğimiz tablo buydu. Sporcularımız ne başardığını hissetsin istedik.
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