Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ay-Yıldızlılar'a Cem Yılmaz'dan özel gösteri
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Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ay-Yıldızlılar'a Cem Yılmaz'dan özel gösteri

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EURO 2020 için Antalya'da kamp yapan A Milli Takımımız, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın "Güle güle gidin, güle güle gelin" mesajlı sahne gösterisinde keyifli anlar yaşadı. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz önderliğinde Cem Yılmaz'a imzalı forma hediye edildi.

Cem Yılmaz, EURO 2020'de mücadele edecek Ay-Yıldızlı takıma motivasyon için sahne aldı. Antalya'da Milli Takım'ın konakladığı otelde sahneye çıkan Cem Yılmaz, "Güle güle gidin, güle güle gelin" mesajlı gösterisinde futbolculara keyifli anlar yaşattı.

BAŞARI İSTEDİ

Teknik Direktör Şenol Güneş ve Burak Yılmaz önderliğinde Cem Yılmaz'a imzalı forma hediye edildi. Ünlü komedyen, Milli Takım'dan başarı istediğini ve her zaman destek olacağını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ay-Yıldızlılar'a Cem Yılmaz'dan özel gösteri
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