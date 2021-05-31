Avrupa Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'a Haluk Levent'ten sürpriz konser
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Avrupa Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'a Haluk Levent'ten sürpriz konser

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ünlü müzisyen Haluk Levent, 11 gün sonra Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım'a moral konseri verdi. Ay-Yıldızlılar'ın kamp yaptığı otelde takımla buluşan Levent, futbolculara da şarkı söyletti. Milli Takım keyifli anlar yaşadı. Futbolcular da Haluk Levent'e imzalı forma hediye etti.

11 gün sonra başlayacak Ertelenen EURO 2020'ye katılacak A Milli Takım için ünlü isimler de motivasyon çalışması yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Takım'a özel gösteri yapan Cem Yılmaz'ın ardından ünlü müzisyen Haluk Levent de takımla buluştu.

Avrupa Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'a Haluk Levent'ten keyifli konser

DÜET YAPTILAR

Ay-Yıldızlılar için şarkılar söyleyen Haluk Levent, futbolculara da eşlik ettirdi. Gecede keyifli anlar yaşandı. Futbolcular, Levent'e imzalı forma hediye etti.

Avrupa Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'a Haluk Levent'ten keyifli konser
Avrupa Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'a Haluk Levent'ten sürpriz konser
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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