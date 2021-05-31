Avrupa Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'a Haluk Levent'ten sürpriz konser

Ünlü müzisyen Haluk Levent, 11 gün sonra Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım'a moral konseri verdi. Ay-Yıldızlılar'ın kamp yaptığı otelde takımla buluşan Levent, futbolculara da şarkı söyletti. Milli Takım keyifli anlar yaşadı. Futbolcular da Haluk Levent'e imzalı forma hediye etti.