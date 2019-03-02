Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Sona Erdi

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Şampiyonası sona erdi.

Toplam 25 ülkeden 184 sporcunun katıldığı şampiyona, final müsabakalarının ardından tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, katılımcı sporcu ve antrenörlere teşekkür ederek, "Güzel ve sorunsuz bir şampiyona geçirdik. Bundan sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak ve olimpiyat yolundaki tüm sporculara da başarı diliyorum." dedi.

Bireysel ve takım halinde müsabakaların gerçekleştiği şampiyona, 5 gün sürdü.

Şampiyonanın kapanış törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve IOC Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Erdener, Avrupa Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Dünya Okçuluk Federasyonu 1. Başkan Vekili Mario Scarzella da katıldı.

Kaynak: AA