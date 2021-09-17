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Avrupa sağ olsun! Galatasaray'da transferlerin maliyeti kasadan para çıkmadan karşılandı

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Bu sezona genç transferlerle başlayan Cim-Bom'da Lazio galibiyetiyle yüzler güldü. Avrupa Ligi'ne katılım payı olarak 6 milyon 231 bin euro alan Cim-Bom, Lazio galibiyetiyle 630 bin euro da başarı primi aldı. Toplamda 6 milyon 861 bin euro (69.4 milyon TL) gelir kazanan Cim-Bom'da 9 yeni transferin 7 milyon 90 bin euroluk maaşının büyük bölümü de karşılanmış oldu.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da yeni transferlerin bu sezon alacağı maaşlar, Avrupa Ligi'nde gelen başarılar sayesinde karşılandı.

Sezon başında transfere 25.3 milyon euro harcayarak tarihin en hareketli dönemlerinden birini yaşayan Sarı-Kırmızılılar, maaş bütçesini de 62.5 milyon eurodan 48.2 milyon euroya düşürmüştü.

Avrupa sağ olsun! Galatasaray'da transferlerin maliyeti cepten para çıkmadan karşılandı

Takımın yaş ortalamasını da düşürerek genç ve dinamik bir ekip yaratan Aslan bu durumun karşılığını sahada da almaya başladı. Aslan, sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye diş geçiremese de UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ve Randers'ı eleyerek gruplara kalmasını bildi.

Kupa 2'ye katılım parası olarak 3 milyon 63 bin euroluk gelir elde eden Cim Bom, son 10 yıllık kulüp sıralamasında 9. sırada yer alması nedeniyle de Avrupa Ligi'ndeki katsayı hissesinden de yararlandı. Bu nedenle yüzde 15'lik bir gelir daha sağlayan Aslan 3 milyon 168 bin euroyu da kasasına koydu.

Gruptaki ilk maçında da İtalyan temsilcisi Lazio'yu 1-0 deviren Galatasaray 630 bin euroluk galibiyet priminin de sahibi oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, böylece şimdiden UEFA Avrupa Ligi'nden 6 milyon 861 bin euro (69.4 milyon TL) kazandı.

Yeni sezon öncesinde tam 9 ismi kadrosuna katan Aslan söz konusu futbolculara toplamda senelik 7 milyon 90 bin euro ödeyecek. Yani Galatasaray henüz Eylül ayı dahi sona ermeden sadece UEFA'dan kazandığı parayla, yeni yıldızlarının yıllık maaşlarının neredeyse tamamını çıkarmış oldu.

Galatasaray'da yeni transferlerin maaşları:

Berkan Kutlu: 700 bin euro

Barış Alper: 380 bin euro

Halil Dervişoğlu: 850 bin euro

Cicaldau: 900 bin euro

Boey: 480 bin euro

Aanholt: 1.9 milyon euro

Nelsson: 800 bin euro

Morutan: 630 bin euro

Assunçao: 450 bin euro

Avrupa sağ olsun! Galatasaray'da transferlerin maliyeti kasadan para çıkmadan karşılandı
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