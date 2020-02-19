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Avrupa piyasaları yükseldi, Asya karışık

Avrupa piyasaları Covid-19 salgını etkilerine karşın yükselişle açılırken, Asya piyasaları da karışık hareket ediyor.

19.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:50
Avrupa piyasaları yükseldi, Asya karışık

piyasaları Covid-19 salgını etkilerine karşın yükselişle açılırken, piyasaları da karışık hareket ediyor.

Çin'in kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında yaşamını yitirenler 2,000 kişiyi geçerken, virüsten etkilenenler de 74,000 kişiye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüs için geliştirilecek aşının 12-18 ay içinde hazır olacağını açıkladı.

ASYAYatırımcıların Covid-19 salgınının yayılması nedeniyle uyarılarda bulunmaların ardından Asya piyasaları karışık hareket ediyor.Asya piyasalarında kapanışa doğru;Nikkei 225 yüzde 0.89Hang Seng yüzde 0.40,KOSPİ yüzde 0.6,S&P/ASX 200 yüzde 0.43 artarken,Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.23 düşüşte.Dolar yen karşısında yüzde 0.35 artarak 110,25 düzeyinde.AVRUPAAvrupa piyasaları Covid-19 etkilerine karşın yükselişle açılırken, yatırımcılar Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanacak inşaat ciro verilerini bekliyor.Avrupa piyasalarında;DAX yüzde 0.41,CAC 40 yüzde 0.50FTSE 100 yüzde 0.58 yükselişle açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.11 artışla 1.0809'a çıkarken, sterlin ise dolar karşısında yüzde 0.12 gerileyerek 1,2982 düzeyinde.


Kaynak: DHA
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