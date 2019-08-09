Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı

Avrupa hisse senedi piyasaları, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin erken seçim çağrısı yapması ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı etkisiyle güne düşüşle başladı.

09.08.2019 11:40
Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı

–  Avrupa hisse senedi piyasaları, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin erken seçim çağrısı yapması ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı etkisiyle güne düşüşle başladı.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.23,
DAX yüzde 0.33,
CAC yüzde 0.32 ve
FTSE MIB yüzde 1.64 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.15 kayıpla 1.1197 düzeyine geriledi.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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