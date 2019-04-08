Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

– Avrupa hisse senedi piyasaları Avrupa bankacılık yetkililerinin, Deutsche Bank ve Commerzbank'ın birleşmesiyle ilgili taleplerini açıklamasıyla, açılış öncesi işlemlerde haftaya düşüşle başladı.

Yetkililer, iki bankanın birleşmesi için, iki şirketin de başarılı bir birleşme için kaç kişiyi işten çıkarmayı planladıklarına dair detaylı bir rapor talep etti.

Bunun yanında, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, ülkenin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmasa bile çıkacağını açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senbedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

FTSE yüzde 0.25,

DAX yüzde 0.49 ve

CAC yüzde 0.18 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.1 kazanımla 1.1226 düzeyine yükseldi.

Kaynak: DHA