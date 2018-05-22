Avrupa'nın "Gol Kraliçesi" Gaziantep'ten

Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası'nda kadınlarda namağlup birinci olan Gaziantep Polisgücü'nün sporcuları, başarılarıyla göz doldurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen organizasyonda şampiyon olan Gaziantep Polisgücü'nün oyuncuları, "Avrupa Gol Kraliçesi" unvanını da Türkiye'ye getirdi.

Başarılarıyla adından söz ettiren Gaziantep Polisgücü'nde, Nurhan Çınar 11 gol atarak "Avrupa Hokey Gol Kraliçesi" unvanına sahip olurken, Perihan Küçükkoç ikinci, takım kaptanı Leyla Öztürk dördüncü, Fatma Songül Gültekin de beşinci sırayı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, final maçında 19 gol attıklarını ifade ederek, bunun, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un anısını ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı hatırlattığı için önemli bir skor olduğunu belirtti.

Kadın ve erkek takımlarının Avrupa'dan iki şampiyonluk kupası getirdiğini aktaran Kaplan, "Bugün takım sporlarında Avrupa'da sadece Gaziantep'in iki hokey takımı yer alıyor. Biz iki kupayı Gaziantep'e getirmek için yola çıktık. Rabbim bizleri utandırmadı ve Avrupa'nın ortasında Türk bayrağını iki kez göndere çektirerek Türkiye'nin bu alandaki gücünü bir kez daha ortaya koyduk. Gaziantep'ten bundan sonraki süreçler için destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gol Kraliçesi" unvanını alan Nurhan Çınar da ekip ruhuyla hareket ettiklerini, başarı için kenetlenip inançla mücadele verdiklerini vurguladı.

İki takımın başarılarıyla Gaziantep'i de gururlandırdığını anlatan Çınar, "Rabbim bizi utandırmadı ve takım arkadaşlarımızla kenetlenerek zoru başardık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı bizlere armağan eden Atamıza ve Türk milletine bu zaferimizi armağan ediyoruz. Gol kraliçesi olmak gerçekten çok güzel duygu. Bunu ekip arkadaşlarımızın desteğiyle elde ettik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.