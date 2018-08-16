Avrupa Liginde Beşiktaş'ın Rakibi Partizan Oldu
UEFA Avrupa Liginde Nordsjaelland'ı eleyen Partizan, Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Nordsjaelland'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Partizan, evinde de 3-2'lik skorla kazandı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Skov Olsen ile öne geçen Nordsjaelland, 11. dakikada Nemanja Miletic'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Partizan 30. dakikada Jankovic ve 35. dakikada Markovic ile bukduları gollerle rahatlayarak devreye 3-1'lik üstünlükle girdi.
Mücadelenin son sözünü 77. dakikada Nordsjaelland'dan Jonathan Amon söyledi ve karşılaşmada Partizan'ın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
YORUMLAR (2)
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2 MAÇTA ÇOK GÜZEL OLACAK . PARTİZAN İÇERDE ACAYİP BİR TARAFTARI VAR . BJK KENDİNİ TOPARLAYAMAZSA ELENİR .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Dost acı söylerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır