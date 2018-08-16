Avrupa Liginde Beşiktaş'ın Rakibi Partizan Oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Nordsjaelland'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Partizan, evinde de 3-2'lik skorla kazandı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Skov Olsen ile öne geçen Nordsjaelland, 11. dakikada Nemanja Miletic'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Partizan 30. dakikada Jankovic ve 35. dakikada Markovic ile bukduları gollerle rahatlayarak devreye 3-1'lik üstünlükle girdi.

Mücadelenin son sözünü 77. dakikada Nordsjaelland'dan Jonathan Amon söyledi ve karşılaşmada Partizan'ın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.