Kupayı Villarreal'in alması, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray için hiç iyi olmadı
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Kupayı Villarreal'in alması, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray için hiç iyi olmadı

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Ligi ikinci tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasıyla Şampiyonlar Ligi'ne katılım için üç ön eleme oynayacak. İspanyol ekibinin kupayı alması, Beşiktaş'ı da yaktı. Siyah-Beyazlılar, Devler Ligi grup kuralarına üçüncü torbadan yerine dördüncü torbadan katılacak.

UEFA Avrupa Ligi final maçında Manchester United'ı mağlup ederek kupaya uzanan Villarreal, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ederken Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı üzdü.

İspanya La Liga'yı ilk 4 sırada tamamlayamayan Villarreal, UEFA Kupası'nı kazanarak Devler Ligi'nin yolunu tutarken 11. ülkenin kontenjanı kullandığı için sarı kırmızılıların 2 yerine 3 ön eleme oynamasını sağladı.

Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanması, Galatasaray ve Beşiktaş için hiç iyi olmadı

ERKEN START VERECEK

2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için 3 öne eleme oynaması gereken Galatasaray, yeni sezona erken start vermek zorunda kalacak. Halihazırda bir teknik direktörü olmayan ve 19 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray, 13-14 Haziran'da top başı yapacak. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag oldu.

DÖRDÜNCÜ TORBA SÜRPRİZİ

Süper Lig'de şampiyon olarak gruplara direkt katılım hakkı elde eden siyah beyazlılar ise Villarreal'in kupayı kazanmasıyla, grup kuralarında üçüncü torba yerine dördüncü torbada yer alacak.

DE GEA'NIN KAÇIRDIĞI PENALTI

120 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmada, kazananı penaltılar belirledi. David de Gea, penaltıdan faydalanamadı ve Villarreal, Manchester United'ı 12-11 yenerek kupaya ulaştı. Bu da Türk kulüplerine yaramadı.

Kupayı Villarreal'in alması, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray için hiç iyi olmadı
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