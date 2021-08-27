Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray kasasına ne kadar koyacak? İşte kalem kalem tüm gelirler
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Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray kasasına ne kadar koyacak? İşte kalem kalem tüm gelirler

Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray kasasına ne kadar koyacak? İşte kalem kalem tüm gelirler
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi'nde gruplarda yer almaya hak kazanan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına koyacağı para miktarı belli oldu. Temsilcilerimiz katılım payı olarak 3 milyon 630 bin euro alacak. Bunun yanı sıra galibiyette 630 bin euro, beraberlikte de 210 bin euro gelir elde edilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray grubunu lider bitirmesi durumunda 1 milyon 100 bin euro bonus kazanacak.

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, rakiplerini saf dışı bırakarak grup aşamasına kalmaya hak kazandı. Avrupa Ligi bileti alan temsilcilerimiz katılım payı olarak 3 milyon 630 bin euroyu kasasına koyacak.

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Temsilcilerimiz grupta kazandığı her galibiyet için 630 bin euro alırken beraberlikle sahadan ayrıldığı karşılaşmalardan 210 bin euro gelir elde edecek. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa Ligi grubunu lider bitirmeleri halinde 1 milyon 100 bin euroyu kasasına koyacak. Gruplarda 2. olunması halinde 550 bin euro kazanacak temsilcilerimiz eleme turlarına katılmaları durumunda da 500 bin euro alacak.

Eleme turlarında elde edilecek gelir şöyle:

Son 16 Turu: 1 milyon 200 bin euro

Çeyrek Final: 1 milyon 800 bin euro

Yarı Final: 2 milyon 800 bin euro

Final: 4 milyon 600 bin euro

Şampiyon: 4 milyon euro

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Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray kasasına ne kadar koyacak? İşte kalem kalem tüm gelirler - Haberler Spor
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