Türk asıllı Alman futbolcu Görkem Sağlam, Avrupa Ligi'nin eleme turuna damga vurdu
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Türk asıllı Alman futbolcu Görkem Sağlam, Avrupa Ligi'nin eleme turuna damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu karşılaşmasında dün akşam Hollanda ekibi Willem, deplasmanda Lüksemburg temsilcisi Progres Niederkorn'i 5-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı. Türk asıllı Alman futbolcu Görkem Sağlam, 1 gol ve 2 asistle karşılaşmaya damga vurdu.

17.09.2020 10:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:59

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçları sürüyor. Dün akşam Hollanda ekibi Willem, deplasmanda Lüksemburg temsilcisi Progres Niederkorn'i 5-0'lık skorla mağlup etti. Tur atlayan Willem'in Türk asıllı Alman oyuncusu Görkem Sağlam eleme turuna damga vurdu. 22 yaşındaki futbolcu, mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Maçın 29. dakikasında takımının 2'nci golünü kaydeden Sağlam, 46. dakika da Nunnely ve 65. dakikada da Ndayishimiye'nin gollerinde asist yaparak yıldızlaştı. Maçın oyuncusu seçilen Sağlam, gösterdiği performansla göz doldurdu.

KARİYERİNE BOCHUM'DA BAŞLADI

Altyapıda SG Wattenscheid formasını giyen oyuncu, profesyonel kariyerine Bochum'da başladı. Bundesliga 2'de toplam 29 maça çıkan Görkem, bu sezon Willem'e transfer oldu.

ALTYAPI MİLLİ TAKIMLARINDA OYNADI

Henüz A Milli Takım seçimini yapmayan Gelsenkirchen doğumlu genç isim, Almanya'da U15, U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarının formasını da terletti.

Türk asıllı Alman futbolcu Görkem Sağlam, Avrupa Ligi'nin eleme turuna damga vurdu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
MENAJER KOVALAYAN: SEN ÖYLE SAN ERZURUMA GETİRTECEGİM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MENAJER: görkem çok iyi bir futbolcu gelecek sen onu trabzonspora transfer edeceğim
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
AS BAŞKAN: benim bundan niye haberum yoktur uşakk ??
1 Yayından Kaldır
500
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