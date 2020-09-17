Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Borac Banja Luka'yı deplasmanda 90. ve 90+6. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup eden Rio Ave, bir sonraki turda Beşiktaş ile eşleşti.

Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu
17.09.2020 23:15 | Son Güncelleme: 17.09.2020 23:20

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Bosna Hersek ekibi Borac Banja Luka ile Portekiz temsilcisi Rio Ave karşı karşıya geldi. Bosna Hersek'teki Gradski Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Rio Ave 2-0'lık skorla kazandı.

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Tarantini ve 90+6. dakikada Jambor kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLDU

Bu sonuçla bir üst tura çıkan Rio Ave, temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi oldu.Tek ayak üzerinden elemeli oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, rakibini 24 Eylül'de İstanbul'da konuk edecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ferhat Göçer Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar
Spor Arda Turan Vedat Muriqi Eddie Newton Nihat Özdemir Josef De Souza
Daha Fazla Çocuk Avrupa Trabzonspor Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 23:19:53. #1.15#
title