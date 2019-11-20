20.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:58

11-12 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonasında Malatya'yı temsil eden aynı zamanda Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli olan Osman Geçit +80 kilogramda Avrupa ikincisi oldu. Geçit takım halindeki müsabakalarda ise üçüncü oldu.



Osman Geçit, babası ve kardeşi ile almış olduğu başarıdan dolayı Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ı ziyaret etti. İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Osman Geçit ve ailesini makamında ağırladı. Ziyarete Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen de katıldı. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Kayhan "İl Müdürlüğümüz personeli ve aynı zamanda İlimiz sporcusu olan Osman Geçit'in Antalya'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonasında +80 Kilogramda Avrupa ikincisi takım halinde üçüncü olması bizleri oldukça mutlu etti. Osman Geçit'i, ailesini ve kendisine emek veren antrenörlerini, tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Osman'dan daha büyük başarılar bekliyoruz İl Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğiz'dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA