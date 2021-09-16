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'Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sporun önemine dikkat çektiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
'Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sporun önemine dikkat çektiler

Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Akyel ve Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında, uzun süre masa başında olan ofis çalışanlarının yapması gereken egzersizleri çalışanlarına anlattı.

Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Akyel ve Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında, uzun süre masa başında olan ofis çalışanlarının yapması gereken egzersizleri çalışanlarına anlattı.

Yunusemre Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında hayatın her alanında spor yapmanın önemine dikkat çekmek için kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, birimleri gezerek ofis çalışanlarına çalışırken yapabilecekleri hareketler hakkında bilgi verip, broşür dağıttı. Günlük hayatta mutlaka sporun olması gerektiğine vurgu yapan İhsan Akyel ve Abdullah Can, özellikle çocukların küçük yaşta spora yönlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Spor İşleri Müdürü Abdullah Can ise Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği işbirliği ile hafta etkinlikleri kapsamında 17 Eylül Cuma günü (yarın) saat 19.30'da Forum Magnesia önünden başlayacak bisiklet turuna tüm Manisalıları davet etti. - MANİSA

'Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sporun önemine dikkat çektiler

'Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sporun önemine dikkat çektiler

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Haber: 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sporun önemine dikkat çektiler - Haberler Spor
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