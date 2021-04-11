Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda mücadele eden milli sporcu Melike Günal, koparmada, silkmede ve toplamda olmak üzere 3 bronz...

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda mücadele eden milli sporcu Melike Günal, koparmada, silkmede ve toplamda olmak üzere 3 bronz madalya kazandı.