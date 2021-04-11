Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda mücadele eden milli sporcu Melike Günal, koparmada, silkmede ve toplamda olmak üzere 3 bronz...
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Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda mücadele eden milli sporcu Melike Günal, koparmada, silkmede ve toplamda olmak üzere 3 bronz...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda mücadele eden milli sporcu Melike Günal, koparmada, silkmede ve toplamda olmak üzere 3 bronz...

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda mücadele eden milli sporcu Melike Günal, koparmada, silkmede ve toplamda olmak üzere 3 bronz madalya kazandı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda mücadele eden milli sporcu Melike Günal, koparmada, silkmede ve toplamda olmak üzere 3 bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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