Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda mücadele eden milli sporcu Melike Günal, koparmada, silkmede ve toplamda olmak üzere 3 bronz...
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda mücadele eden milli sporcu Melike Günal, koparmada, silkmede ve toplamda olmak üzere 3 bronz madalya kazandı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda mücadele eden milli sporcu Melike Günal, koparmada, silkmede ve toplamda olmak üzere 3 bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı