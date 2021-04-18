Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak

Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'nın başkenti Varşova'da yarın serbest stil müsabakaları ile başlayacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'nın başkenti Varşova'da yarın serbest stil müsabakaları ile başlayacak. Kadınlar ve grekoromen maçlarıyla devam edecek organizasyon, 25 Nisan Pazar günü tamamlanacak.

Milli güreşçilerin ilk tur rakipleri çekilen kuralar ile belli oldu. Kura sonrası oluşan maç programı şu şekilde:

Yarın, 57 kiloda Süleyman Atlı ilk turu atladı, çeyrek finalde Ukraynalı Kamil Kerymov ile karşılaşacak. Rakibini yenerse yarı finalde Gürcü/Bulgar galibiyle karşılaşacak. 65 kiloda Hamza Alaca ilk turda Türk asıllı Bulgar Ruhan Hüseyin Rasim ile karşılaşacak. 70 kiloda Haydar Yavuz ilk turda Gürcü David Tlashadze ile mücadele edecek. 79 kiloda Muhammed Nuri Kotanoğlu ilk turda Rus rakibi Malik Shavaev ile karşılaşacak. 97 kiloda Süleyman Karadeniz ilk turda Moldovalı Radu Lefter ile karşılaşacak. Rakibini yenerse çeyrek finalde Romen Saritov/ Azerbaycanlı Shamil Zubariov galibiyle mücadele edecek.Salı günü 61 kilola Emrah Ormanoğlu, İtalyan Vincenzo Piroddu ile karşılaşacak. 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Azerbaycanlı Ashraf Ashirov ile mücadele edecek. 86 kiloda Osman Göçen ilk turda İsviçreli Stefan Reitmuth ile, 92 kiloda Erhan Yaylacı ilk turda Polonyalı Radoslav Marcinkewich ile mücadele edecek. Yine aynı gün 125 kiloda Taha Akgül ilk turda ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak. Rakibini yenerse çeyrek finalde Polonyalı Kamil Kosciolek/ Kosovalı Egzon Shala galibiyle karşılaşacak. 

Müsabakalar sabah seansında TSİ 12.30'da başlayacak. Günün yarı finalleri ise saat 19.00'da yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 22:39:31. #1.16#

title