Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak

Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'nın başkenti Varşova'da yarın serbest stil müsabakaları ile başlayacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'nın başkenti Varşova'da yarın serbest stil müsabakaları ile başlayacak. Kadınlar ve grekoromen maçlarıyla devam edecek organizasyon, 25 Nisan Pazar günü tamamlanacak.

Milli güreşçilerin ilk tur rakipleri çekilen kuralar ile belli oldu. Kura sonrası oluşan maç programı şu şekilde:

Yarın, 57 kiloda Süleyman Atlı ilk turu atladı, çeyrek finalde Ukraynalı Kamil Kerymov ile karşılaşacak. Rakibini yenerse yarı finalde Gürcü/Bulgar galibiyle karşılaşacak. 65 kiloda Hamza Alaca ilk turda Türk asıllı Bulgar Ruhan Hüseyin Rasim ile karşılaşacak. 70 kiloda Haydar Yavuz ilk turda Gürcü David Tlashadze ile mücadele edecek. 79 kiloda Muhammed Nuri Kotanoğlu ilk turda Rus rakibi Malik Shavaev ile karşılaşacak. 97 kiloda Süleyman Karadeniz ilk turda Moldovalı Radu Lefter ile karşılaşacak. Rakibini yenerse çeyrek finalde Romen Saritov/ Azerbaycanlı Shamil Zubariov galibiyle mücadele edecek.Salı günü 61 kilola Emrah Ormanoğlu, İtalyan Vincenzo Piroddu ile karşılaşacak. 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Azerbaycanlı Ashraf Ashirov ile mücadele edecek. 86 kiloda Osman Göçen ilk turda İsviçreli Stefan Reitmuth ile, 92 kiloda Erhan Yaylacı ilk turda Polonyalı Radoslav Marcinkewich ile mücadele edecek. Yine aynı gün 125 kiloda Taha Akgül ilk turda ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak. Rakibini yenerse çeyrek finalde Polonyalı Kamil Kosciolek/ Kosovalı Egzon Shala galibiyle karşılaşacak.

Müsabakalar sabah seansında TSİ 12.30'da başlayacak. Günün yarı finalleri ise saat 19.00'da yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı