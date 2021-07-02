Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcu Ordu'da coşkuyla karşılandı
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Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcu Ordu'da coşkuyla karşılandı

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcu Ordu'da coşkuyla karşılandı
Anadolu Ajansı / Erol Çelik - Haberler | Spor

Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde gümüş madalya kazanan milli güreşçi Taner Garip, memleketi Ordu'da coşkuyla karşılandı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde gümüş madalya kazanan milli güreşçi Taner Garip, memleketi Ordu'da coşkuyla karşılandı.

Şampiyonada 74 kiloda gümüş madalya elde eden milli sporcu için Ordu-Giresun Havalimanı'nda gerçekleştirilen karşılama programı gerçekleştirildi.

Ailesinin yanı sıra Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in katıldığı programda sporcuya çiçekler verildi.

Daha sonra baba evinin bulunduğu Gölköy ilçesine geçen Garip, ilçede arkadaşları ve antrenörlerinin de katılımıyla sevinç gösterileriyle karşılandı.

Kaymakam Onur Bektaş ve Belediye Başkanı Fikri Uludağ, makamlarında ağırladıkları sporcuyu tebrik etti.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcu Ordu'da coşkuyla karşılandı
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcu Ordu'da coşkuyla karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Çelik

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