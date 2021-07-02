Avrupa Futbol Şampiyonası TV+'ta devam ediyor
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Avrupa Futbol Şampiyonası TV+'ta devam ediyor

Avrupa Futbol Şampiyonası TV+'ta devam ediyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

TV+, Euro 2020 heyecanını futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

TV+, Euro 2020 heyecanını futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en önemli futbol turnuvasında çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri TV+'tan naklen izlenebilecek.

Ayrıca temmuz ayında sporseverler, NBA ve Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki şampiyonluk çekişmesi ile Formula 1'deki Avusturya, İngiltere ve Macaristan GP'lerini canlı olarak takip edebilecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa giden yoldaki tüm mücadeleler TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden TV+ izleyicileri ile buluşacak.

Verilen bilgiye göre, TV+'ta ayrıca NBA, Wimbledon Tenis Turnuvası ve Formula 1 heyecanları da yaşanacak.

Dünyanın en çok takip edilen basketbol ligi NBA'de 26 yıl aradan sonra finale yükselen Phoneix Suns'ın rakibini belirleyecek Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks serisi TV+'ta canlı olarak ekranlara gelecek. NBA şampiyonu da yine TV+'ta belli olacak.

Tenis takviminin 4 büyük turnuvasından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki şampiyonluk yarışı da TV+'ta olacak. Britanya'da 10 Temmuz'da oynanacak tek kadınlar, 11 Temmuz'daki tek erkekler finali heyecanları TV+'tan naklen yayınlanacak.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1'de, 4 Temmuz'daki Avusturya, 18 Temmuz'daki İngiltere ve 1 Ağustos'taki Macaristan Grand Prix'lerinin hem sıralama turları hem de yarış coşkusu TV+'ta yaşanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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