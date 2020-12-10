Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü
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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü

10.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:23
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü

MERSİN'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler eleme müsabakaları ile devam ediyor.

MERSİN'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler eleme müsabakaları ile devam ediyor.

Şampiyonanın 2'nci gününde takımlar, büyükler kategorisinde eleme müsabakaları için podyuma çıktı. Türkiye Cimnastik Milli Takımı sporcuları Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, atlama tahtası, paralel bar, barfiks, kulplu beygir ve yer disiplinlerinde sergiledikleri hatasız performansları ile dikkat çekti. Müsabakaları Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de izledi.Elemeleri başarılı şekilde geçen sporcular, hafta sonu yapılacak olan finallerde madalya mücadelesi verecek.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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