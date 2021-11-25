Avrupa devleri, İstanbul'a çıkarma yaptı! İşte Marsilya maçında Kerem'i izleyecek 8 kulüp
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda son dönemin parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu takip etmek için Avrupa devleri İstanbul'a adeta çıkarma yaptı. Roma, Lyon ve Valencia'nın aralarında bulunduğu 8 kulübün, Marsilya maçını izlemek için Nef Stadı'na temsilci gönderdiği öğrenildi.
Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Marsilya'dan 1 puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Temsilcimiz için büyük öneme sahip maçta Avrupa kulüplerinin gözlemcileri de Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için tribünde yerini alacak.
KEREM İÇİN TEKLİF YAPILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Takvim'in haberine göre; Bugün oynanacak Marsilya maçında genç futbolcuyu tam 8 kulübün canlı olarak izleyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Marsilya maçına Lyon, Lille, Roma, Stuttgart, Wolfsburg, Frankfurt, Atalanta ve Valencia gözlemcilerinin akreditasyon yaptırdığı biliniyor. Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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