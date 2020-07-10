Avrupa'da borsalar Covid-19 tedavisi umutlarıyla yükseldi
Başlıca Avrup borsalarında hisse senedi endeksleri, Covid-19 tedavisine ilişkin olumlu gelişmeler üzerine, kayıplardan artıya geçtiler.
10.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:24
Başlıca Avrup borsalarında hisse senedi endeksleri, Covid-19 tedavisine ilişkin olumlu gelişmeler üzerine, kayıplardan artıya geçtiler.
Biyoeczacılık şirketi Gilead Sciences, antivirüs ilacı remdesivir'in, Covid-19 hastalarında ölüm oranını yüzde 62 azalttığına ilişkin açıklaması piyasalarda alımları artırdı.Şirketin açıklamasının ardından, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0.85, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 0.73 ve Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi de yüzde 0.67 artıya geçti.
Kaynak: DHA