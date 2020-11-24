Avrupa borsaları yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

24.11.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:50
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 artışla 392,39 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 artarak 6.432,17, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,26 değer kazanarak 13.292,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21'lik artışla 5.558,42, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,04'lük yükselişle 22.145,06 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,22 değer kazanarak 1,187 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Borsa güne yükselişle başladı
Son dakika haberleri | Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Haftaya 17 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,80'den işlem görüyor
Haftaya 17 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,80'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Bülent Turan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Şafak Sezer Fatih Artman Mustafa Topaloğlu
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Medya İstifa Kayserispor Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 20:50:36. #1.14#
title