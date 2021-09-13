Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 artışla 468 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,60 değer kazanarak 15.705 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,50 artarak 8.739 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 primle 6.697 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 7.060 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1,1780 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve enflasyon baskısının fiyatlamalarda zorlukları beraberinde getirdiğini belirterek, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

Piyasalarda yön arayışının sürdüğünü ifade eden analistler, bu hafta, dünya genelinde sanayi üretimi ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra perşembe günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.