Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, büyüme ve istihdam verileri öncesinde güne satıcılı başladı.

Avrupa borsaları, büyüme ve istihdam verileri öncesinde güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 gerileyerek 474,58 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,14 azalarak 15.908 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 azalışla 8.877 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 düşerek 6.743 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 7.174 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1,1880 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün saat 12.00'de açıklanacak Avro Bölgesi'nin büyüme verileri öncesinde Avrupa borsalarında sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu kaydeden analistler, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği toplantıyı beklediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar