Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor finale çıktı
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Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor finale çıktı

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor finale çıktı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Spor

Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin ikinci gününde Şahinbey Belediyespor, AFC Tiflis'i 9-0 yenerek finale çıktı.

Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin ikinci gününde Şahinbey Belediyespor, AFC Tiflis'i 9-0 yenerek finale çıktı.

Akkent Spor Kompleksi'nde yapılan turnuvanın ikinci gününde oynan 4'üncü karşılaşmada Şahinbey Belediyesi, Fatih Şentürk'ün 3, Rahmi Özcan ve Kudret Khudoykulov'un 2'şer, Mendes'in 1, rakip oyuncuların da 1 golü kendi kalelerine atmasıyla mücadeleden 9-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Şampiyonanın ilk gününde çıktığı iki maçı da kazanan Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyespor, bugünkü ilk maçında da Karabağ'ı 5-0 yenmişti.

Şahinbey Belediyespor, finalde yarın Legia Varşova-Vicenza Calcio maçının galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor finale çıktı
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor finale çıktı
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor finale çıktı
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor finale çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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