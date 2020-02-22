Avokado ihracatı 5 yılda 41 katına çıktı

22.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:10

Tropikal meyvelerden avokadonun Türkiye'de üretimi artarken, son 5 yılda ihracatı da 41 katına yükseldi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, son 5 yılda Türkiye'de yaklaşık 14 bin ton avokado üretildi.

Geçen sene avokado üretimi bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 4 bin 209 tona yükseldi. Söz konusu üretimin tamamı Akdeniz Bölgesi'nde yapıldı. En fazla üretimi 3 bin 409 tonla Antalya yaparken, bu ili 699 tonla Mersin, 78 tonla Muğla ve 23 tonla Hatay izledi.

En fazla ihracat Rusya'ya

Avokadoda son 5 yılda yaklaşık 2 milyon 79 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılki avokado ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 116,4 artışla 546 bin 367 dolardan 1 milyon 182 bin 561 dolara yükseldi. Söz konusu ihracat 2015'te ise 28 bin 956 dolar olarak kaydedildi. Böylelikle avokado ihracatı 5 yılda 41 katına yükseldi.

Geçen yıl 33 ülkeye avokado ihraç edildi. Bu dönemde en çok ihracat 198 bin 892 dolarla Rusya'ya yapılırken bu ülkeyi, 179 bin 790 dolarla Romanya ve 169 bin 445 dolarla Ukrayna takip etti.

En fazla ithalat Kenya'dan

Bu üründe son 5 yılda yaklaşık 4 milyon 941 bin dolarlık ithalat kayıtlara geçti. Geçen yıl 1 milyon 982 bin 900 dolarlık ithalat yapıldı. Bu ithalatın büyük bir kısmı Kenya'dan gerçekleşti. Kenya'dan 2019'da 1 milyon 547 bin 121 dolarlık avokado ithalatı yapıldığı hesaplandı. Bu ülkeyi 218 bin 582 dolarla İsrail takip etti.

Böylece avokadoda son 5 yılda toplam 7 milyon 20 bin 504 dolarlık dış ticaret hacmi oluştu.

Avokado gelecek vadediyor

Avokado üretiminin önemli merkezlerinden Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, avokadonun gelecek vadeden meyvelerden olduğunu belirterek, "Çiftçiler avokado üretimi için yatırım yapmaya devam ediyor. Dengeli üretim yapılmalı." diye konuştu.

Tarımsal desteklerin çiftçileri her zaman teşvik ettiğini anlatan Alp, "Destekler satılan ürünlerin faturası üzerinden verilmeli. Dönüm üzerine verilen destekler arazisi çok olan üreticilere iyi gelir ama bizim gibi kapalı alanda üretim yapanlara bir şey ifade etmiyor. Biz Antalya çiftçisi olarak ürüne destek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avokadoya ilişkin son 5 yıllık dış ticaret ve üretim rakamları şöyle:

2015 2016 2017 2018 2019 İhracat (dolar) 28.956 85.464 235.633 546.367 1.182.561 İthalat (dolar) 307.105 502.911 775.435 1.373.172 1.982.900 Üretim (ton) 1.850 1.950 2.745 3.164 4.209

Kaynak: AA