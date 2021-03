AVAX Coin nedir? Güncel Avalanche (AVAX) Coin yorum ve grafiği

Avalanche bugünkü fiyatı ₺224,79 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺3.685.189.595 TRY. Avalanche son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #25, piyasa değeri ₺28.698.494.335 TRY. Dolaşımdaki arz 127.666.319 AVAX coin ve maksimum seviyede. 720.000.000 AVAX coin.

AVAX COİN NEDİR?

Avalanche, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarını, finansal varlıkları, ticaret ve diğer hizmetleri piyasaya sürmek için bir koruyucu platformdur.

Avalanche, herkesin, her tür varlığı çıkarmasına veya ticaretini yapmasına, akıllı sözleşmeleri ve diğer yeni nesil teknolojileri kullanarak merkeziyetsiz bir şekilde kontrol etmesine olanak sağlayan bir tür küresel varlık borsası olmayı hedefliyor.

Ava Labs'deki geliştiriciler, Avalanche'in standart olarak bir saniye altında işlem sonuçlandırma gücüne sahip ilk akıllı sözleşmeler ağı olduğunu iddia ediyor.

Avalanche, mainnet'ini Eylül 2020'de piyasaya sürdü. Platformun yerel tokeni AVAX, Avalanche içerisinde çeşitli görevleri gerçekleştiriyor ve aynı zamanda kullanıcılar için bir ödüllendirme ve ödeme sistemi görevi görüyor.

Avalanche Kurucusu Kim?

Ava Labs'in üç kurucu ortağı var: bunlardan biri uzun süredir Bitcoin (BTC) ve merkeziyetsiz ağlar ile anılan emektar bilgisayar uzmanı Emin Gün Sirer.

Sirer, uzun süredir Bitcoin ölçeklendirme konusu ile ilgiliydi. Bitcoin'den önemli ölçüde daha yüksek işlem hacimlerine olanak sağlayan ve Visa gibi devlerle rekabet eden Avalanche Consensus bu araştırmanın doğrudan bir takipçisi konumunda.

Sirer gibi kurucu ortaklar Kevin Sekniqi ve Maofan "Ted" Yin de Cornell Üniversitesi çıkılı. Sirer, bilgisayar biliminde doktora yapan Yin'in danışmanı görevinde.

Ekibin geri kalanı bilgisayar bilimi, ekonomi, finans ve hukuk uzmanlarından oluşuyor.

Avalanche Neden Farklı?

Avalanche, saniye altında işlem doğrulama gücüne sahip, benzersiz dijital ağ sayesinde, herkesin başlatabileceği ve kullanabileceği merkeziyetsiz varlık ticareti sağlıyor.

Geliştiriciler, parçalarına ayrılmış devasa varlık ticareti dünyasını, erişim engeli olmayan, şeffaf ve tek çatı altında toplanmış hale dönüştürmeyi hedefliyor. Geliştiriciler, blockchain ağlarından herhangi bir varlığın dijital temsiline kadar, her tür varlığı oluşturabilir, geliştirebilir ve verilen parametrelere göre ticaretinin yapılmasını sağlayabilir. Buna, belirli bölgedeki özel uyum yasalarına uygun hale gelmek de dahil.

AVAX tokenleri, Avalanche'in kurum içi ödeme yöntemini oluşturur. Teşvikler ve bağlantılı amaçlara ek olarak işlemler sırasında ücret toplamak için kullanılır. Kullanıcılar, coin'lerini ağda hisse haline getirerek (staking) pasif gelir de kazanabilir.

Piyasada Kaç Avalanche (AVAX) Coin Var?

AVAX, 720.000.000 (720 milyon) token ile sınırlandırılmış maksimum arza sahip. Başlangıç bloku, bu arzın yarısını içeriyordu.

Diğer yarısı, Avalanche teknik makalesinde bulunan detaylı bir emisyon eğrisine göre piyasaya sürülecek. Bitcoin'in değişmez olan emisyonuyla arasındaki temel fark, AVAX çıkış hızının, topluluk konsensüsüyle değiştirilebiliyor olması… Arz değiştirilemez ama konsensüs ile değiştirilebilecek tek unsur, arz limitine ulaşma hızı.

Bitcoin ve diğer birçok ağın aksine işlem ücretleri, token nadirliğini artırmak için "yakılıyor." Bu süreç, yeni coin'lerin çıkarılması veya üretilmesiyle dengeleniyor.

İşlem ücretleri, AVAX işleminin Avalanche ağında gerçekleştirdiği işlem tipine göre değişir.

Avalanche Ağı Güvenli mi?

Avalanche, coin'leri hisse haline getirerek (staking) kullanıcıların ödüllendirildiği hisse ispatı (PoS) konsensüs algoritması kullanan bir protokol. PoS ağları, bazı durumlarda ciddi zayıflıklara sebep olan düşük saldırı masraflarından ötürü eleştirilerin hedefi oldu.

Ava Labs'e göre Avalanche, saldırganın, gerekli konsensüsü gizlice elde etmesini neredeyse imkansız hale getirmek için yönetişimi değiştirme yöntemi kullanıyor.

Avalanche (AVAX) Nereden Alınır?

AVAX, rahatlıkla takas edilebilir bir token. Binance, OKEx ve Huobi Global dahil olmak üzere büyük borsalarda yerini almış durumda.