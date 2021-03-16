Av yasağı öncesi balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor
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Av yasağı öncesi balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor

16.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:36
Av yasağı öncesi balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Balıkta av sezonun bitimine yaklaşık 1 ay kaldı, öncesinde ise balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor.

Balıkta av sezonun bitimine yaklaşık 1 ay kaldı, öncesinde ise balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Balıkçılar bolluk varken balık tüketmenin tam zamanı olduğunu söylüyor.

1 Eylül'de başlayan balık av sezonu 15 Nisan'da sona eriyor. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz'de profesyonel tekneler ile balık avlanamayacak. Çiftlik balıkları tüketilebilecek. Balık av sezonunun bitmesine yaklaşık 1 ay kala balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Koronavirüs salgını döneminde içerdiği besin değerleri açısından yoğun ilgi gören balıklar av yasağı öncesi de talep ediliyor. Balık çeşitliliğinin bol olması balık tezgahlarını süslerken balıkçılar ise balık tüketiminin tam zamanı olduğunu söylüyor. Av sezonu bitiminde balık fiyatlarının artacağını da dile getiren balıkçılar bolluk varken vatandaşları balık tezgahlarına davet ediyor.

"Balık tüketmenin tam zamanı"

Av sezonu öncesi tezgahlarda bolluk yaşandığını belirten esnaf Yusuf Durmaz, "Av yasağına yaklaşık 1 ay kaldı. Bu dönemde en çok hamsiye talep var. Tezgahlarda balık çeşitliliği de yüksek. Sarıkanat, çupra, kalkan balığı bollukta. Av yasağı başladığında fiyatlar artar, şuan fiyatlar uygun. Balık tüketmenin en doğru zamanı" dedi.

Hamsinin kilosu 30-35 lira

Balık fiyatlarının mevsimine göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Samet Varyemez isimli esnaf ise "Hamsi 30-35 liradan satılıyor, geçtiğimiz hafta 50 lira civarındaydı. Balık fiyatları avlanmaya ve mevsime göre hareketlilik gösteriyor. Balığında meyve, sebze gibi mevsimi var. Hamsi, çinekop, mezgit, kalkan balığı mevsimi şuan. Vatandaşları balık tezgahlarına davet ediyoruz, av yasağı öncesi balık tüketmek için doğru bir zaman" diye konuştu.

(Murat Ergin - Uğur Çetin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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