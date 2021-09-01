Av sezonunun açılmasıyla balıklar tezgahlardaki yerlerini almaya başladı

Denizlerdeki av yasağının bugün itibarıyla sona ermesiyle avlanan balıklar tezgahlardaki yerlerini almaya başladı.

Denizlerdeki av yasağının bugün itibarıyla sona ermesiyle avlanan balıklar tezgahlardaki yerlerini almaya başladı.

15 Nisan'da başlayan ve 4,5 ay süren balık avı yasağının sona ermesinin ardından, balıkçılar havaların da soğumasıyla birlikte bu sene balıkta bolluk yaşanacağını öngörüyor.

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Şafak Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çinekop, palamut ve hamside bolluk olduğunu ancak bu balıkların 10-15 gün içerisinde kendini göstermeye başlayacağını söyledi.

Gün, yağmur ve soğukların ufaktan kendini göstermesiyle balıkların yüzeye çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk 1 hafta, 10 gün balıkçı olarak denizde balığın yerini bulmaya çalışırız. Bulsak da yüzeyde olup olmadığı, iriliği ufaklığı gibi durumlara dikkat ederiz. Çünkü devletimiz sağ olsun güzel bir yasak koydu. Ufak balık avlanması yasak. Bugün balık geldi ama biraz az geldi. Denizde balık yok mu? Müthiş balık var. Ama balık dipte, bir de irili ufaklı çok karışıktı. Çok aşağıya ağ atamadığımız için maalesef çekemedik. Öyle bir talihsizlik yaşadık. Sıcağın da azizliğine uğradık. Yağmur ve soğuk ufaktan bir kendini gösterirse balıklar yüzeye çıkar. İri balığı rahatlıkla çekeriz. Çinekop, palamut ve hamside müthiş bir bolluk var. Bayağı bir balık var ancak bu biraz zaman alacak. 10-15 gün içerisinde balıklar kendini tezgahlarda göstermeye başlar."

"Fiyatlar düşecek, her sofraya balık girecek"

Vatandaşların ilk günden, ilk haftadan tezgahlarda bol balık göremeyince ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini kaydeden Gün, fiyatların düşeceğini ve her sofraya balığın gireceğini vurguladı.

Gün, av sezonun başlamasıyla mezgit, istavrit ve sardalya gibi balıkların çıkmaya başladığını kaydederek, "Sardalya ve istavritin kilosu 50 liradan satılıyor. Mezgit balığı ise 60 liradan. Bu fiyatlar yarı yarıya düşecek inşallah. 10-15 gün içerisinde düşecek ama biraz yağmur yağması gerekiyor. Bu sene vatandaş balık yiyecek." dedi.

Hamsinin şu an dipte olması sebebiyle kilo fiyatının 80 lira civarında olduğunu ifade eden Gün, "Şu anda sıcak olduğu için balık yukarı çıkmıyor. Onun çıkmasını bekleyeceğiz. Çıktığı gibi de yaklaşık 3, 4 ay falan millet bol bol hamsi yiyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, balık fiyatları bölgelere ve illere göre değişiklik gösterebiliyor. İstanbul'da Fatih-Çarşamba pazarında uskumru, istavrit ve dil balığının kilosu 20 lira, çupranın kilosu 45 lira, levreğin tanesi 20 liradan satıldı.

Tekirdağ'da istavritin kilosu 40-50 lira arasında satışa sunulurken, Trabzon'da ise 25 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz