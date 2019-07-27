Audi Cup ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Audi Cup'ta hangi takımlar var?

Fenerbahçe'nin katılacağını, Bayern Münih'in ev sahipliğini yaptığı Audi Cup 2019'un başlamasına az bir zaman kaldı. 10 yıl önce başlayan Bu yıl, Audi Cup'ta Fenerbahçe ile birlikte Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham yer alıyor. Hazırlık Futbolseverler Audi Cup ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak merak edip araştırıyorlar. İşte Audi Cup hakkında tüm merak edilenler...

2019 AUDI CUP NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki turnuva Audi Kupası, 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe ile birlikte organizasyondaki diğer takımlar Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur. Biletler 25 Euro'dan www.audicup.com adresinden satışta. Fenerbahçe ile birlikte Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham Hotspur'un mücadele edeceği Audi Cup maçları da D-Smart ekranlarından yayınlanacak.

AUDI CUP FİKSTÜRÜ



30 TEMMUZ

TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid

TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe

31 TEMMUZ

TSİ 19:00 3.'lük maçı

TSİ 21:30 Final maçı

AUDI CUP NEDİR?

Audi Cup, Alman kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı ve Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahnelenen dört takımın yer aldığı iki günlük bir sezon öncesi futbol turnuvasıdır.

Audi Kupası geleneği tam 10 yıl önce, Audi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2009 yılında başladı. Kupa, o zamandan beri Avrupa'nın en prestijli ve yüksek vasıflı hazırlık turnuvalarından biri olarak devam ediyor. 2019-2020 sezonu öncesi 6'ıncısı düzenlenecek turnuvayı şimdiye kadar Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.