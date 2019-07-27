Audi Cup ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Audi Cup'ta hangi takımlar var?
Audi Cup için geriye sayım başladı. Fenerbahçe'nin Avrupa'nın 3 büyük takımı ile karşılacağı Audi Cup, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. On yıl önce başlayan Audi Cup 2019'da Fenerbahçe'nin rakipleri Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham olacak. Peki Audi Cup ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin katılacağını, Bayern Münih'in ev sahipliğini yaptığı Audi Cup 2019'un başlamasına az bir zaman kaldı. 10 yıl önce başlayan Bu yıl, Audi Cup'ta Fenerbahçe ile birlikte Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham yer alıyor. Hazırlık Futbolseverler Audi Cup ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak merak edip araştırıyorlar. İşte Audi Cup hakkında tüm merak edilenler...
2019 AUDI CUP NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki turnuva Audi Kupası, 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe ile birlikte organizasyondaki diğer takımlar Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur. Biletler 25 Euro'dan www.audicup.com adresinden satışta. Fenerbahçe ile birlikte Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham Hotspur'un mücadele edeceği Audi Cup maçları da D-Smart ekranlarından yayınlanacak.
AUDI CUP FİKSTÜRÜ
30 TEMMUZ
TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid
TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe
31 TEMMUZ
TSİ 19:00 3.'lük maçı
TSİ 21:30 Final maçı
AUDI CUP NEDİR?
Audi Cup, Alman kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı ve Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahnelenen dört takımın yer aldığı iki günlük bir sezon öncesi futbol turnuvasıdır.
Audi Kupası geleneği tam 10 yıl önce, Audi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2009 yılında başladı. Kupa, o zamandan beri Avrupa'nın en prestijli ve yüksek vasıflı hazırlık turnuvalarından biri olarak devam ediyor. 2019-2020 sezonu öncesi 6'ıncısı düzenlenecek turnuvayı şimdiye kadar Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.