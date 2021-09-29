AÜ, ürüne özgü sera plastiği geliştirecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AÜ, ürüne özgü sera plastiği geliştirecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
AÜ, ürüne özgü sera plastiği geliştirecek

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan bir plastik fabrikası arasında geçen Nisan ayında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında çalışmalarda ilk aşama tamamlandı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan bir plastik fabrikası arasında geçen Nisan ayında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında çalışmalarda ilk aşama tamamlandı. Plastik fabrikası tarafından Ziraat Fakültesi sera alanlarına inşa edilen seraların bin metrekarelik bölümüne domates fidesi dikimleri gerçekleştirildi. Süreç sonunda seralarda yetiştirilecek ürünlerin üzerindeki 'farklı özelliklerdeki plastik sera örtülerinin bitki gelişimi ve yetiştiriciliği üzerine etkisi' nin araştırılarak, sonuçların rapor haline getirilmesi ve bu veriler ışığında ürüne özgü sera plastiği geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

"Kamu ve özel sektör iş birliği"

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Plastik fabrikasının Genel Müdür Yardımcısı Fırat Turan, İşletme Müdürü Abdullah Mehmet Berberoğlu ve AR-GE Ekibi ile seraları yerinde inceledi. Prof. Dr. Erkan, "Plastik firması ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında imzalamış olduğumuz iş birliği protokolünün bugün en önemli safhalarından birincisine ulaşmış bulunuyoruz. Fabrika tarafından fakültemize inşa edilen 2 bin metrekare sera alanından bin metrekarelik bölümünde bugün itibari ile domates fidelerini seramıza diktik. Böylece ülkemizin en önemli eksikliklerden birisi olan kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin bence en güzel örneklerinden birisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda özellikle ülkemizde ürüne özgü sera plastiği geliştirmenin de ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. İnşallah bu çalışmanın sonunda Ziraat Fakültesi ve plastik fabrikası olarak ürüne özgü sera plastiği geliştirerek, bunu hem ülke tarımına hem de dünya tarımının kullanımına sunabiliriz" diye konuştu.

"Katma değeri yüksek ürünler"

Plastik fabrikasının Genel Müdür Yardımcısı Fırat Turan ise "Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmalarla bilimin öncülüğünde modern üretim teknolojilerini kullanarak geliştirdiğimiz ürünlerimizi daha da ilerletmeyi, ülkemizde dünya standartlarında ve üstünde tarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini desteklemeyi, çiftçimize yetiştiriciliğini yaptıkları ürüne özel tasarlanmış, ekonomik değeri yüksek, verim ve kazancını artıracak nitelikte katma değerli ürünler sunmayı ve tarımsal ihracatı desteklemeyi hedefliyoruz. Burada çiftçimizin en büyük kazancı, aynı alandaki seradan üstün teknolojili örtü sayesinde daha yüksek verim elde etmek olacaktır. Böylece hasılat başı maliyetler düşecek, karlılık ise artacaktır. Ayrıca üniversite öğrencilerimizin uygulamalı tarıma iştirak etmelerine katkı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

AÜ, ürüne özgü sera plastiği geliştirecek

AÜ, ürüne özgü sera plastiği geliştirecek

AÜ, ürüne özgü sera plastiği geliştirecek

AÜ, ürüne özgü sera plastiği geliştirecek

AÜ, ürüne özgü sera plastiği geliştirecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Kuraklık kuru inciri de vurdu! Kilosu 100 liraya kadar çıktı

Kuraklık kuru inciri de vurdu! Kilosu 100 liraya kadar çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Ebru Gündeş Şafak Sezer Yiğit Marcus Aral
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Umut Meraş Fatih Terim Stefan Kuntz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AÜ, ürüne özgü sera plastiği geliştirecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 10:16:29. #1.17#